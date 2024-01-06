Из-под завалов дома достали женщину – Синегубов об обстрелах Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области за сутки.
В 00:15 армия РФ из РСЗО ударила по городу Купянск. Оккупанты попали на территорию лицея. Повреждено здание учебного заведения, отметил глава ХОВА.
Он добавил, что повторно россияне ударили из РСЗО по Купянску в 00:40. Из-под завалов дома достали 61-летнюю женщину. Пострадавшую с травмой стопы госпитализировали.
«В 10:40 и 10:47 враг обстрелял село Липцы. Повреждены дом, административное здание, складские помещения. Около 11:00 оккупанты нанесли удар по поселку Казачья Лопань. Повреждены частный дом, летняя кухня», – сообщил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жінка, женщина, завали, завалы, обстрелы, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 08:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области за сутки.".