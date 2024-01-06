Из-под завалов дома достали женщину – Синегубов об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о ситуации в Харьковской области за сутки.

В 00:15 армия РФ из РСЗО ударила по городу Купянск. Оккупанты попали на территорию лицея. Повреждено здание учебного заведения, отметил глава ХОВА.

Он добавил, что повторно россияне ударили из РСЗО по Купянску в 00:40. Из-под завалов дома достали 61-летнюю женщину. Пострадавшую с травмой стопы госпитализировали.

«В 10:40 и 10:47 враг обстрелял село Липцы. Повреждены дом, административное здание, складские помещения. Около 11:00 оккупанты нанесли удар по поселку Казачья Лопань. Повреждены частный дом, летняя кухня», – сообщил Синегубов.