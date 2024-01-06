З-під завалів дому дістали жінку – Синєгубов про обстріли Харківщини (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про ситуацію на Харківщині за добу.

О 00:15 армія РФ з РСЗВ вдарила по місту Куп’янськ. Окупанти влучили на території ліцею. Пошкоджена будівля навчального закладу, зазначив голова ХОВА.

Він додав, що повторно росіяни вдарили з РСЗВ по Куп’янську о 00:40. З-під завалів пошкодженого будинку витягли 61-річну жінку. Постраждалу з травмою стопи шпиталізували.

«О 10:40 та 10:47 ворог обстріляв село Липці. Пошкоджені будинок, адміністративна будівля, складські приміщення. Близько 11:00 окупанти завдали удару по селищу Козача Лопань. Пошкоджені приватний будинок, літня кухня», – повідомив Синєгубов.