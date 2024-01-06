На Харківщині знайшли тіло чоловіка на згарищі – ДСНС

Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку.

Трагедія сталася 5 січня у селищі Манченки. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася в приватному житловому будинку в одній з кімнат. Вогонь охопив домашні речі та меблі.

«Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:20, а об 11:45 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється», – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У Куп’янську після ударів росіян були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору.

«Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З-під завалів вилучили жінку 1963 року народження. Постраждалу госпіталізовали до обласної лікарні», – додали рятувальники.