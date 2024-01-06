На Харківщині знайшли тіло чоловіка на згарищі – ДСНС
Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку.
Трагедія сталася 5 січня у селищі Манченки. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася в приватному житловому будинку в одній з кімнат. Вогонь охопив домашні речі та меблі.
«Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:20, а об 11:45 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється», – зазначили у ДСНС.
Також рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У Куп’янську після ударів росіян були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору.
«Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З-під завалів вилучили жінку 1963 року народження. Постраждалу госпіталізовали до обласної лікарні», – додали рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, загиблий, пепелище, пожежа, удары, харківщина, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 07:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку.".