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На Харківщині знайшли тіло чоловіка на згарищі – ДСНС

Події 07:59   06.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли тіло чоловіка на згарищі – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку.

Трагедія сталася 5 січня у селищі Манченки. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася в приватному житловому будинку в одній з кімнат. Вогонь охопив домашні речі та меблі.

«Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:20, а об 11:45 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється», – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. У Куп’янську після ударів росіян були виявлені пошкодження будівлі навчального закладу та приватного сектору.

«Також ДСНСники проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій будівлі. З-під завалів вилучили жінку 1963 року народження. Постраждалу госпіталізовали до обласної лікарні», – додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку.".