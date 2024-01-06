На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб

7 атак росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.