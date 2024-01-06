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На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб

Суспільство 07:34   06.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

7 атак росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону в Бєлгородській області.

Читайте також: Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 атак росіян відбили українські захисники на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".