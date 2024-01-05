Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Сили оборони на Харківщині відбили сім атак військ РФ поблизу Синьківки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Бочкове та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.