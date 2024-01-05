Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб
Сили оборони на Харківщині відбили сім атак військ РФ поблизу Синьківки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Бочкове та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, Купянский район, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони на Харківщині відбили сім атак військ РФ поблизу Синьківки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".