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Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 19:22   05.01.2024
Олена Нагорна
Війська РФ сім разів ходили в атаки поблизу Синьківки на Харківщині – Генштаб

Сили оборони на Харківщині відбили сім атак військ РФ поблизу Синьківки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гатище, Бочкове та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони на Харківщині відбили сім атак військ РФ поблизу Синьківки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".