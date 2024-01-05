Войска РФ семь раз ходили в атаки вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Силы обороны на Харьковщине отбили семь атак войск РФ вблизи Синьковки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Бочковое и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.