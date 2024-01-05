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Войска РФ семь раз ходили в атаки вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:22   05.01.2024
Елена Нагорная
Войска РФ семь раз ходили в атаки вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Силы обороны на Харьковщине отбили семь атак войск РФ вблизи Синьковки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гатище, Бочковое и Двуречанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны на Харьковщине отбили семь атак войск РФ вблизи Синьковки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".