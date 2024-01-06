На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб

7 атак россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи села Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.