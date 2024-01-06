На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
7 атак россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи села Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 07:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 атак россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи села Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".