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На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб

Общество 07:34   06.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине ВСУ отбили 7 вражеских атак — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

7 атак россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи села Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 атак россиян отбили украинские защитники на Купянском направлении вблизи села Синьковка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".