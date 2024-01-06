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На Харьковщине нашли погибшего мужчину на пепелище – ГСЧС

Происшествия 07:59   06.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли погибшего мужчину на пепелище – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели на Харьковщине обнаружили тело мужчины на месте пожара в жилом доме.

Трагедия произошла 5 января в поселке Манченкм. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в частном доме в одной из комнат. Огонь охватил домашние вещи и мебель.

«Внутри дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1965 года рождения. Площадь горения составила 20 кв. м. Спасатели локализовали пожар в 09:20, а в 11:45 полностью ликвидировали его. Причина пожара устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Также спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских обстрелов. В Купянске после ударов россиян были повреждены здания учебного заведения и частного сектора.

«Также ГСЧСники проводили аварийно-спасательные работы в жилом здании. Из-под завалов вытащили женщину 1963 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу», — добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели на Харьковщине обнаружили тело мужчины на месте пожара в жилом доме.".