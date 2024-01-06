Грозит ли Харьковщине масштабное наступление РФ с 15 января – оценка Машовца

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец оценил возможности РФ провести масштабное наступление в Харьковской области с 15 января.

Машовец проанализировал факторы, способствующие и мешающие противнику провести очередное наступление на Харьковщине.

«Сначала те, что способствуют: наименьшее расстояние от границы (район южнее с. Журавлевка) до северных окраин г. Харьков (район экопарка Фельдмана) составляет примерно чуть более 21 км — это даже пробивается большей частью артиллерийских систем (АС) и РСЗО. Сама по себе, эта особенность уже раскрывает перед противником целый «веер» определенных возможностей. Противник располагает благоприятными транспортно-логистическими условиями для оперативного развертывания значительной группировки войск. Более того, наличие уже развернутого почти 12-тысячного ГВ «Белгород» в этом направлении дает возможность командованию противника проводить наращивание этой группировки постепенно и сравнительно незаметно», — пишет Машовец.

При этом он отметил, что ВСУ очень внимательно отслеживают изменения в войске РФ на этом направлении, поэтому скрывать наращивание россияне смогут только до определенного момента.

«В то же время существует немало факторов, которые мешают командованию противника организовать и провести через 9 суток наступление на Харьков: главная сложность заключается в вопросе, где взять необходимое количество войск? Харьков – не Бахмут, и даже не Авдеевка – это город «миллионник». Просто для того, чтобы пробиться в его окрестности (не говоря уже о каком-то захвате, или даже штурме города) противнику понадобится явно гораздо больше войск, чем условных 12 тысяч, развернутых по всей Белгородской области сейчас. Более того, если вы одновременно, штурмуете Авдеевку, пытаетесь наступать на Купянск, активно атакуете под Бахмутом и еще собираетесь возобновить наступление на Лиман, то добавление к этому перечню сверху еще одной «наступательной операции» может, скажем так, «надорвать вам грыжу», – отметил Машовец.

Аналитик сделал выводы, что неблагоприятных факторов для РФ гораздо больше. По его словам, теми силами, которые сейчас у противника на Харьковском направлении организовать и провести наступление возможно только лишь ограниченного масштаба. К тому же, 9 суток, которые остались для этого у противника – маловато.

«По состоянию на данный момент, главным назначением группировки войск противника «Белгород» развернутого в направлении Слобожанского операционного района, является ведение сковывающих действий и недопущение переброски определенных сил и средств ВСУ на другие операционные направления», — подытожил Машовец.

Напомним, со ссылкой на приближенный к ВСУ источник издание The Telegraph проинформировало, что к масштабному наступлению войск РФ готовятся на Харьковщине в ближайшие недели, возможно с 15 января. По данным источника, о подготовке врага могут свидетельствовать последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям украинских военных в регионе.

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: скоплений войск РФ возле госграницы на севере от Харькова нет. Что касается Купянского направления, там активность врага снизилась — россияне восстанавливают побитые подразделения. При этом украинские военные готовятся к любому развитию событий.