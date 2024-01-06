Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець оцінив можливості РФ провести масштабний наступ на Харківщині з 15 січня.

Машовець проаналізував фактори, які сприяють та заважають противнику провести черговий наступ на Харківщині.

«Спочатку ті, що сприяють: найменша відстань від кордону (район південніше с. Журавлівка) до північних околиць м. Харків (район екопарку Фельдмана) становить приблизно трохи більше 21 км — це навіть пробивається здебільшого артилерійських систем (АС) та РСЗВ. Сама по собі, ця особливість вже розкриває перед супротивником ціле «віяло» певних можливостей. Противник має сприятливі транспортно-логістичні умови для оперативного розгортання значного угруповання військ. Більше того, наявність вже розгорнутого майже 12-ти тисячного ГВ «Бєлгород» на цьому напрямі дає можливість командуванню противника проводити нарощування цього угруповання поступово та порівняно непомітно», – пише Машовець.

При цьому він зазначив, що ЗСУ наразі дуже уважно відстежують зміни у війську РФ на цьому напрямку, тож приховувати нарощування росіяни зможуть лише до певного моменту.

«Водночас існує чимало чинників, які заважають командуванню супротивника організувати та провести через 9 діб «наступ на Харків»: головна складність полягає у питанні, де взяти необхідну кількість військ? Харків – не Бахмут, і навіть не Авдіївка – це місто «мільйонник». Просто для того, щоб пробитися в його околиці (не кажучи вже про якесь охоплення, або навіть штурм міста) противнику знадобиться явно набагато більше військ, ніж умовних 12 тисяч, розгорнутих по всій Бєлгородській області зараз. Більше того, якщо ви одночасно, штурмуєте Авдіївку, намагаєтеся наступати на Куп’янськ, активно атакуєте під Бахмутом і ще збираєтеся відновити наступ на Лиман, то додавання до цього переліку зверху ще однієї «наступальної операції» може, скажімо так, «надірвати вам грижу», – зазначив Машовець.

Аналітик зробив висновок, що несприятливих факторів для РФ набагато більше. За його словами, тими силами, які наразі має противник на Харківському напрямку організувати і провести наступ можливо лише тільки обмеженого масштабу. Й до того, 9 діб, які залишилися для цього у противника – замало.

«Станом на даний момент, головним призначенням угруповання військ противника «Бєлгород» розгорнутого у напрямку на Слобожанський операційний район, є ведення сковувальних дій та недопущення перекидання певних сил та засобів ЗСУ на інші операційні напрямки», – підсумував Машовець.

Нагадаємо, з посиланням на наближене до ЗСУ джерело видання The Telegraph поінформувало, що до масштабного наступу військ РФ готуються на Харківщині найближчими тижнями, можливо, з 15 січня. За даними джерела, про підготовку ворога можуть свідчити останні ракетні удари по цивільних об’єктах та позиціях українських військових у регіоні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: скупчень військ РФ біля держкордону на півночі від Харкова немає. Щодо Куп’янського напрямку, там активність ворога знизилася – росіяни відновлюють побиті підрозділи. При цьому українські військові готуються до будь-якого розвитку подій.