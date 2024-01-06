На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
На улице Олимпийской в Харькове 6 января на парковке произошел пожар.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15:16 получили уведомление о том, что рядом с домом на стоянке горит авто «BMW – X5». Огонь охватил моторное отделение и салон на площади 6 кв. м.
В 15:35 спасатели потушили пожар и спасли от огня припаркованную рядом машину.
По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электросети моторного отсека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, ГСЧС, пожары, спасатели, стоянка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 17:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Олимпийской в Харькове 6 января на парковке произошел пожар.".