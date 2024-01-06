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На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)

Общество 17:12   06.01.2024
Виктория Яковенко
На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На улице Олимпийской в Харькове 6 января на парковке произошел пожар.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15:16 получили уведомление о том, что рядом с домом на стоянке горит авто «BMW – X5». Огонь охватил моторное отделение и салон на площади 6 кв. м.

В 15:35 спасатели потушили пожар и спасли от огня припаркованную рядом машину.

По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электросети моторного отсека.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Олимпийской в Харькове 6 января на парковке произошел пожар.".