На стоянке в Харькове из-за короткого замыкания загорелось авто (фото)

На улице Олимпийской в Харькове 6 января на парковке произошел пожар.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 15:16 получили уведомление о том, что рядом с домом на стоянке горит авто «BMW – X5». Огонь охватил моторное отделение и салон на площади 6 кв. м.

В 15:35 спасатели потушили пожар и спасли от огня припаркованную рядом машину.

По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электросети моторного отсека.