На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На вулиці Олімпійській у Харкові 6 січня на парковці сталася пожежа.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 15:16 отримали повідомлення про те, що поруч з будинком на стоянці горить авто «BMW – X5». Вогонь охопив моторне відділення та салон авто на площі 6 кв. м.
О 15:35 рятувальники загасили пожежу та врятували від вогню машину, що була припаркована поряд.
За попередніми даними, причина пожежі – коротке замикання електромережі моторного відсіку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, ГСЧС, пожежа, спасатели, стоянка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 17:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Олімпійській у Харкові 6 січня на парковці сталася пожежа.".