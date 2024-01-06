На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото)

На вулиці Олімпійській у Харкові 6 січня на парковці сталася пожежа.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 15:16 отримали повідомлення про те, що поруч з будинком на стоянці горить авто «BMW – X5». Вогонь охопив моторне відділення та салон авто на площі 6 кв. м.

О 15:35 рятувальники загасили пожежу та врятували від вогню машину, що була припаркована поряд.

За попередніми даними, причина пожежі – коротке замикання електромережі моторного відсіку.