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На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото)

Суспільство 17:12   06.01.2024
Вікторія Яковенко
На стоянці у Харкові через коротке замикання загорілося авто (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На вулиці Олімпійській у Харкові 6 січня на парковці сталася пожежа.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, о 15:16 отримали повідомлення про те, що поруч з будинком на стоянці горить авто «BMW – X5». Вогонь охопив моторне відділення та салон авто на площі 6 кв. м.

О 15:35 рятувальники загасили пожежу та врятували від вогню машину, що була припаркована поряд.

За попередніми даними, причина пожежі – коротке замикання електромережі моторного відсіку.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Олімпійській у Харкові 6 січня на парковці сталася пожежа.".