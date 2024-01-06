Сирена звучала 54 дня: Харьковщина – в топ-5 по количеству тревог в 2023 году

Харьковщина находится в ТОПе самых «тревожных» областей Украины за 2023 год.

Соответствующие данные опубликовал Telegram-канал UA War Infographics. В 2023 году на Харьковщине сирена звучала 1658 раз. Суммарно в прошлом году тревога продолжалась 54 дня.

Чаще харьковчан в укрытия бегали жители Запорожской и Донецкой областей. «Наиболее тревожно» в прошлом году было в Крыму и в Луганской области.