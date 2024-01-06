Сирена звучала 54 дня: Харьковщина – в топ-5 по количеству тревог в 2023 году
Фото: UA War Infographics
Харьковщина находится в ТОПе самых «тревожных» областей Украины за 2023 год.
Соответствующие данные опубликовал Telegram-канал UA War Infographics. В 2023 году на Харьковщине сирена звучала 1658 раз. Суммарно в прошлом году тревога продолжалась 54 дня.
Чаще харьковчан в укрытия бегали жители Запорожской и Донецкой областей. «Наиболее тревожно» в прошлом году было в Крыму и в Луганской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Крым, области, сирена, топ, тревога, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 16:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина находится в ТОПе самых «тревожных» областей Украины за 2023 год.".