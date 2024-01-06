Live
  • Сб 06.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Сирена звучала 54 дня: Харьковщина – в топ-5 по количеству тревог в 2023 году

Общество 16:09   06.01.2024
Виктория Яковенко
Сирена звучала 54 дня: Харьковщина – в топ-5 по количеству тревог в 2023 году Фото: UA War Infographics

Харьковщина находится в ТОПе самых «тревожных» областей Украины за 2023 год.

Соответствующие данные опубликовал Telegram-канал UA War Infographics. В 2023 году на Харьковщине сирена звучала 1658 раз. Суммарно в прошлом году тревога продолжалась 54 дня.

Чаще харьковчан в укрытия бегали жители Запорожской и Донецкой областей. «Наиболее тревожно» в прошлом году было в Крыму и в Луганской области.

Читайте также: Синегубов: когда РФ может возобновить активное наступление на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова
Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова
06.01.2024, 10:54
Главные новости Харькова 6.01: атаки на Купянщине, взрывы, гололед
Главные новости Харькова 6.01: атаки на Купянщине, взрывы, гололед
06.01.2024, 16:11
Грозит ли Харьковщине крупное наступление РФ с 15 января — ответ Синегубова
Грозит ли Харьковщине крупное наступление РФ с 15 января — ответ Синегубова
05.01.2024, 13:33
Грозит ли Харьковщине масштабное наступление РФ с 15 января – оценка Машовца
Грозит ли Харьковщине масштабное наступление РФ с 15 января – оценка Машовца
06.01.2024, 09:26
В Харькове квартирных воров, вынесших 5 млн грн, отправили в СИЗО под залог
В Харькове квартирных воров, вынесших 5 млн грн, отправили в СИЗО под залог
06.01.2024, 15:12
Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: прогноз на 6 января
Какой будет погода на Крещение в Харькове и области: прогноз на 6 января
05.01.2024, 19:42

Новости по теме:

22:37
Немичев из Kraken: «Действия фарион похожи на коллаборантскую деятельность»
11:10
Олега Царева ранили в Крыму — советник мэра Мариуполя
12:12
Мы оказались в эпохе, когда никто не ищет дипломатических решений — Портников
15:05
Нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе (фото, видео)
13:56
Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, повредила самолеты

Вы читали новость: «Сирена звучала 54 дня: Харьковщина – в топ-5 по количеству тревог в 2023 году»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 16:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина находится в ТОПе самых «тревожных» областей Украины за 2023 год.".