Live
  • Сб 06.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Сирена звучала 54 дні: Харківщина – у топ-5 за кількістю тривог у 2023 році

Суспільство 16:09   06.01.2024
Вікторія Яковенко
Сирена звучала 54 дні: Харківщина – у топ-5 за кількістю тривог у 2023 році Фото: UA War Infographics

Харківщина знаходиться в ТОПі найбільш «тривожних» областей України за 2023 рік.

Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом, у 2023 році на Харківщині сирена лунала 1658 разів. Сумарно торік тривога тривала 54 дні.

Частіше за харків’ян до укриттів бігали жителі Запорізької і Донецької областей. «Найтривожніше» торік було у Криму та на Луганщині.

Читайте також: Синєгубов повідомив, коли РФ може відновити активний наступ на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 6.01: атаки на Куп’янщині, вибухи, ожеледиця
Головні новини Харкова 6.01: атаки на Куп’янщині, вибухи, ожеледиця
06.01.2024, 16:11
Винесли 5 млн грн: у Харкові квартирних злодіїв відправили у СІЗО під заставу
Винесли 5 млн грн: у Харкові квартирних злодіїв відправили у СІЗО під заставу
06.01.2024, 15:12
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
06.01.2024, 09:26
55-річний чоловік отримав травму внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)
55-річний чоловік отримав травму внаслідок обстрілу Вовчанська (фото)
06.01.2024, 14:02
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії
06.01.2024, 06:00
Вибухи, що чули у Харкові: подробиці від Синєгубова
Вибухи, що чули у Харкові: подробиці від Синєгубова
06.01.2024, 10:54

Новини за темою:

22:37
Харків’янин Немічев із Kraken: “Дії фаріон схожі на колаборантську діяльність”
11:10
Олега Царьова поранили в Криму – радник мера Маріуполя
12:12
Ми опинилися в епосі, коли ніхто не шукає дипломатичних рішень – Портников
15:05
Завдано удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі (фото, відео)
13:56
Україна вдарила ракетами Нептун по аеродрому Саки в Криму, пошкодила літаки

Ви читали новину: «Сирена звучала 54 дні: Харківщина – у топ-5 за кількістю тривог у 2023 році»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 16:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина знаходиться в ТОПі найбільш «тривожних» областей України за 2023 рік.".