Сирена звучала 54 дні: Харківщина – у топ-5 за кількістю тривог у 2023 році

Харківщина знаходиться в ТОПі найбільш «тривожних» областей України за 2023 рік.

Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом, у 2023 році на Харківщині сирена лунала 1658 разів. Сумарно торік тривога тривала 54 дні.

Частіше за харків’ян до укриттів бігали жителі Запорізької і Донецької областей. «Найтривожніше» торік було у Криму та на Луганщині.