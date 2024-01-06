Сирена звучала 54 дні: Харківщина – у топ-5 за кількістю тривог у 2023 році
Фото: UA War Infographics
Харківщина знаходиться в ТОПі найбільш «тривожних» областей України за 2023 рік.
Відповідні дані опублікував телеграм-канал UA War Infographics. Загалом, у 2023 році на Харківщині сирена лунала 1658 разів. Сумарно торік тривога тривала 54 дні.
Частіше за харків’ян до укриттів бігали жителі Запорізької і Донецької областей. «Найтривожніше» торік було у Криму та на Луганщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина знаходиться в ТОПі найбільш «тривожних» областей України за 2023 рік.".