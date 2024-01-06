Головні новини Харкова 6 січня: атаки РФ на Куп’янщині, смертельна пожежа

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:03

Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку

Трагедія сталася 5 січня у селищі Манченки. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася в приватному житловому будинку в одній з кімнат. Вогонь охопив домашні речі та меблі.

«Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:20, а об 11:45 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється», – зазначили у ДСНС.

07:37

На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Атакувати росіяни намагалися на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Вночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу

Вперше – о 23:44. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Потім сирена звучала о 02:19. Причину тривоги у ПС ЗСУ не повідомили.

Вранці також оголосили повітряну тривогу в регіоні, о 05:58. За даними місцевих моніторингових каналів, через загрозу для Куп’янського напрямку. О 06:41 прозвучав відбій.