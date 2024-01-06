Головні новини Харкова 6 січня: атаки РФ на Куп’янщині, смертельна пожежа
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:03
Рятувальники на Харківщині виявили тіло чоловіка на місці пожежі в житловому будинку
Трагедія сталася 5 січня у селищі Манченки. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася в приватному житловому будинку в одній з кімнат. Вогонь охопив домашні речі та меблі.
«Всередині помешкання рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 09:20, а об 11:45 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється», – зазначили у ДСНС.
07:37
На Харківщині ЗСУ відбили 7 ворожих атак
Атакувати росіяни намагалися на Куп’янському напрямку поблизу села Синьківка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
07:00
Вночі на Харківщині двічі оголошували повітряну тривогу
Вперше – о 23:44. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.
Потім сирена звучала о 02:19. Причину тривоги у ПС ЗСУ не повідомили.
Вранці також оголосили повітряну тривогу в регіоні, о 05:58. За даними місцевих моніторингових каналів, через загрозу для Куп’янського напрямку. О 06:41 прозвучав відбій.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 08:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".