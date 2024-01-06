Ожеледиця на Харківщині: ситуація на дорогах та звернення до водіїв

Наразі обмежень в русі дорогами Харківщині немає. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Для усунення ожеледиці на дорогах регіону залучені 102 одиниці техніки.

Дорожники попередили водіїв, що завтра, 7 січня, Харківщина потрапить під дію активного антициклону.

«Що принесе з собою сніг, хуртовини, а потім і значне зниження температури повітря. Вночі – до 15-19 градусів, вдень – до 8-13 морозу. Прогнозується приріст снігового покриву до 10-20 см. Усе це супроводжуватиметься ще й сильними поривами вітру, що може спричинити замети на дорогах та ожеледицю», – зазначили дорожники.

Тож водіїв закликають мінімізувати використання власного транспорту та дотримуватися ПДР.

Водії вантажного транспорту можуть за необхідності скористатися місцями відстою.