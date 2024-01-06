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Ожеледиця на Харківщині: ситуація на дорогах та звернення до водіїв

Суспільство 13:02   06.01.2024
Вікторія Яковенко
Ожеледиця на Харківщині: ситуація на дорогах та звернення до водіїв Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Наразі обмежень в русі дорогами Харківщині немає. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Для усунення ожеледиці на дорогах регіону залучені 102 одиниці техніки.

Дорожники попередили водіїв, що завтра, 7 січня, Харківщина потрапить під дію активного антициклону.

«Що принесе з собою сніг, хуртовини, а потім і значне зниження температури повітря. Вночі – до 15-19 градусів, вдень – до 8-13 морозу. Прогнозується приріст снігового покриву до 10-20 см. Усе це супроводжуватиметься ще й сильними поривами вітру, що може спричинити замети на дорогах та ожеледицю», – зазначили дорожники.

Тож водіїв закликають мінімізувати використання власного транспорту та дотримуватися ПДР.

Водії вантажного транспорту можуть за необхідності скористатися місцями відстою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі обмежень в русі дорогами Харківщині немає. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано.".