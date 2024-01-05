Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині

6 січня у Харкові та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах – ожеледиця.

Попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. Таким погодним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Вже 7 – 9 січня внаслідок вторгнення арктичного повітря у південній частині Харківщини очікують складні погодні умови: значний мокрий сніг із переходом у сніг. Ожеледицю, хуртовини, снігові замети. Приріст снігового покриву становитиме 10 – 20 см.

На решті території області вдень 7 січня – сніг та хуртовина, 8 – 9 січня – без істотних опадів.

По області очікується значне зниження температури протягом дня 7 січня – до 10 – 15 градусів морозу, 8 – 9 січня – вночі до 14 – 19 морозу, вдень – до 8 – 13.

“Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення“, – зазначають у гідрометцентрі.