Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині
6 січня у Харкові та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах – ожеледиця.
Попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології. Таким погодним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
Вже 7 – 9 січня внаслідок вторгнення арктичного повітря у південній частині Харківщини очікують складні погодні умови: значний мокрий сніг із переходом у сніг. Ожеледицю, хуртовини, снігові замети. Приріст снігового покриву становитиме 10 – 20 см.
На решті території області вдень 7 січня – сніг та хуртовина, 8 – 9 січня – без істотних опадів.
По області очікується значне зниження температури протягом дня 7 січня – до 10 – 15 градусів морозу, 8 – 9 січня – вночі до 14 – 19 морозу, вдень – до 8 – 13.
“Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення“, – зазначають у гідрометцентрі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрометцентр, гололед, мороз, погода, предупреждение, прогноз, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 15:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 січня у Харкові та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах – ожеледиця.".