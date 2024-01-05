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Гололед и арктический мороз: об опасной погоде предупреждают на Харьковщине

Общество 15:22   05.01.2024
Елена Нагорная
Гололед и арктический мороз: об опасной погоде предупреждают на Харьковщине

6 января в Харькове и области будет сохраняться обледенение. На дорогах — гололед.

Предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. Таким погодным явлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Уже 7 — 9 января в результате вторжения арктического воздуха в южной части Харьковщины ожидают сложные погодные условия: значительный мокрый снег с переходом в снег. Гололед, метели, снежные заносы. Прирост снежного покрова составит 10 — 20 см.

На остальной территории области днем 7 января — снег и метель, 8 — 9 января — без существенных осадков.

По области ожидается значительное снижение температуры в течение дня 7 января — до 10 — 15 градусов мороза, 8 — 9 января — ночью до 14 — 19 мороза, днем — до 8 — 13.

«Сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения», — отмечают в гидрометцентре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 января в Харькове и области будет сохраняться обледенение. На дорогах — гололед.".