Гололед на Харьковщине: ситуация на дорогах и обращение к водителям

Сейчас ограничений в движении на дорогах Харьковщине нет. Чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Для устранения гололеда на дорогах региона работают 102 единицы техники.

Дорожники предупредили водителей, что завтра, 7 января, Харьковщина попадет под действие активного антициклона.

«Что принесет с собой снег, метели, а затем и значительное понижение температуры воздуха. Ночью – до 15-19 градусов, днем – до 8-13 мороза. Прогнозируется прирост снежного покрова до 10-20 см. Все это будет сопровождаться еще и сильными порывами ветра, что может повлечь заносы на дорогах и гололед», — отметили дорожники.

Поэтому водителей призывают минимизировать использование собственного транспорта и соблюдать ПДД.

Водители грузового транспорта могут при необходимости воспользоваться местами отстоя .