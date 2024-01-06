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Гололед на Харьковщине: ситуация на дорогах и обращение к водителям

Общество 13:02   06.01.2024
Виктория Яковенко
Гололед на Харьковщине: ситуация на дорогах и обращение к водителям Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Сейчас ограничений в движении на дорогах Харьковщине нет. Чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. Для устранения гололеда на дорогах региона работают 102 единицы техники.

Дорожники предупредили водителей, что завтра, 7 января, Харьковщина попадет под действие активного антициклона.

«Что принесет с собой снег, метели, а затем и значительное понижение температуры воздуха. Ночью – до 15-19 градусов, днем – до 8-13 мороза. Прогнозируется прирост снежного покрова до 10-20 см. Все это будет сопровождаться еще и сильными порывами ветра, что может повлечь заносы на дорогах и гололед», — отметили дорожники.

Поэтому водителей призывают минимизировать использование собственного транспорта и соблюдать ПДД.

Водители грузового транспорта могут при необходимости воспользоваться местами отстоя .

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас ограничений в движении на дорогах Харьковщине нет. Чрезвычайные ситуации не зафиксированы.".