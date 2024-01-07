Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник
Пока ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но не покидайте укрытия, призвал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности», – сообщил Мельник.
Читайте также: Главные новости Харькова 7.01: В Харькове взрывы, город атакуют россияне
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ЗРК С-300, обстрел, ракета, Сергей Мельник, удар, укрытие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 22:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но не покидайте укрытия, призвал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".