Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник

Пока ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но не покидайте укрытия, призвал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности», – сообщил Мельник.