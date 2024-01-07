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Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник

Происшествия 22:27   07.01.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по Харькову из Белгорода из ЗРК С-300 – Мельник

Пока ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но не покидайте укрытия, призвал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Враг в очередной раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности», – сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 22:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но не покидайте укрытия, призвал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".