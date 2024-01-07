Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Ракети росіян вдарили поряд із приватними житловими будинками в одному з районів міста, розповів мер Харкова Ігор Терехов.
«Прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста. Попередньо – без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, ракета, руйнування, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 23:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракети росіян вдарили поряд із приватними житловими будинками в одному з районів міста, розповів мер Харкова Ігор Терехов.".