Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов

Ракети росіян вдарили поряд із приватними житловими будинками в одному з районів міста, розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«Прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста. Попередньо – без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Терехов.