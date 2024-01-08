Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий

В результате полномасштабного вторжения рф в Харьковской области обесточено 69 населенных пунктов, более 18 тысяч потребителей остаются без света, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

«Недавние обстрелы рф привели к отключениям от электроснабжения еще нескольких населенных пунктов. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет. В частности, за прошедшие сутки подали напряжение 125 абонентам», – сказал Михаил Харнам.

Без электроснабжения – еще 18 691 потребитель. Также без доступа к газоснабжению в настоящее время находятся 34 312 потребителей. За прошедшие сутки удалось восстановить услугу 6 абонентам.