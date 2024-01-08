Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий
В результате полномасштабного вторжения рф в Харьковской области обесточено 69 населенных пунктов, более 18 тысяч потребителей остаются без света, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
«Недавние обстрелы рф привели к отключениям от электроснабжения еще нескольких населенных пунктов. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет. В частности, за прошедшие сутки подали напряжение 125 абонентам», – сказал Михаил Харнам.
Без электроснабжения – еще 18 691 потребитель. Также без доступа к газоснабжению в настоящее время находятся 34 312 потребителей. За прошедшие сутки удалось восстановить услугу 6 абонентам.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: боевые действия, населенные пункты, ремонт, світло, свет, харьковщина, электроснабжение;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате полномасштабного вторжения рф в Харьковской области обесточено 69 населенных пунктов, более 18 тысяч потребителей остаются без света, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.".