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Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий

Общество 18:30   08.01.2024
Оксана Якушко
Почти 70 населенных пунктов Харьковщины без света из-за боевых действий

В результате полномасштабного вторжения рф в Харьковской области обесточено 69 населенных пунктов, более 18 тысяч потребителей остаются без света, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

«Недавние обстрелы рф привели к отключениям от электроснабжения еще нескольких населенных пунктов. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет. В частности, за прошедшие сутки подали напряжение 125 абонентам», – сказал Михаил Харнам.

Без электроснабжения – еще 18 691 потребитель. Также без доступа к газоснабжению в настоящее время находятся 34 312 потребителей. За прошедшие сутки удалось восстановить услугу 6 абонентам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате полномасштабного вторжения рф в Харьковской области обесточено 69 населенных пунктов, более 18 тысяч потребителей остаются без света, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.".