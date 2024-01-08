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Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії

Суспільство 18:30   08.01.2024
Оксана Якушко
Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф у Харківській області знеструмлено 69 населених пунктів, понад 18 тисяч споживачів залишаються без світла, повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

«Нещодавні обстріли рф призвели до відключень від електропостачання ще кількох населених пунктів. Фахівці роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло. Зокрема, за минулу добу подали напругу 125 абонентам», – сказав Михайло Харнам.

Без електропостачання – ще 18 691 споживач. Також без доступу до газопостачання наразі перебуває 34 312 споживачів. За минулу добу вдалося відновити послугу 6 абонентам.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок повномасштабного вторгнення рф у Харківській області знеструмлено 69 населених пунктів, понад 18 тисяч споживачів залишаються без світла, повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.".