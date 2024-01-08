Удари РФ та морози: чи загрожує Харківщині відключення світла – Міненерго
Через погіршення погодних умов в Україні наразі знеструмлені майже 400 населених пунктів.
«На дротах електромереж і трансформаторах – ожеледь. Екстремальні морози і великі снігові навали спричинили зіпсування енергообладнання. І великі перепади електроенергії через те, що люди починають опалювати оселі електроприладами», – сказав в етері нацмарафону заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков.
Він також повідомив, чи загрожує містам України наразі примусові відключення світла.
«В разі безумовно, якщо буде велике споживання через обігрів населення, то ми задіємо додаткову аварійну допомогу і будемо вмикати додаткові об’єкти генерації, щоб дефіциту електричної енергії не було. Ми не передбачаємо примусових відключень населення і підприємств», – підкреслив Демченко.
За його словами, через погодні умови та удари РФ складна ситуація наразі на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині, в Запорізькій області та у місті Кривий Ріг.
Читайте також: Удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минєнерго, отключение, погода, рф, світло, удари, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари РФ та морози: чи загрожує Харківщині відключення світла – Міненерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через погіршення погодних умов в Україні наразі знеструмлені майже 400 населених пунктів.".