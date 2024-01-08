Удари РФ та морози: чи загрожує Харківщині відключення світла – Міненерго

Через погіршення погодних умов в Україні наразі знеструмлені майже 400 населених пунктів.

«На дротах електромереж і трансформаторах – ожеледь. Екстремальні морози і великі снігові навали спричинили зіпсування енергообладнання. І великі перепади електроенергії через те, що люди починають опалювати оселі електроприладами», – сказав в етері нацмарафону заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Він також повідомив, чи загрожує містам України наразі примусові відключення світла.

«В разі безумовно, якщо буде велике споживання через обігрів населення, то ми задіємо додаткову аварійну допомогу і будемо вмикати додаткові об’єкти генерації, щоб дефіциту електричної енергії не було. Ми не передбачаємо примусових відключень населення і підприємств», – підкреслив Демченко.

За його словами, через погодні умови та удари РФ складна ситуація наразі на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Одещині, в Запорізькій області та у місті Кривий Ріг.