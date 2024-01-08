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Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці

Суспільство 11:34   08.01.2024
Вікторія Яковенко
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці нічних та ранкових ракетних ударів по місту.

«Вночі був вибух і цей вибух стався біля приватного сектору, поряд з адміністративною будівлею, на щастя, ніхто не постраждав. Але сьогодні були чотири вибухи по місту. Зруйнована будівля професійно-технічного училища. Крім цього, пошкоджена будівля Малої Південної залізниці. І, на жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали від обстрілу», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Він наголосив, що наразі у планах міста – відновити житлові будинки харків’ян, які постраждали внаслідок «прильотів». Зокрема, вже закриті практично всі вибиті вікна.

«Ми працюємо над тим, щоб вставляти вікна у житлових будинках. Щодо будівлі Малої залізниці, то це трапилось тільки зранку, і будемо шукати разом з залізницею можливості щодо відновлення цього символу Харкова. Що стосується житлових будинків, головне завдання – щоб всі житлові будинки були з опаленням, водопостачанням, електропостачанням. Місто працює, і місто незламне, і так воно і буде», – заявив мер.

Нагадаємо,  тривога звучала у Харкові з 05:46. Близько 7:00 мешканців регіону попередили про пуски ворожих ракет. Перші вибухи пролунали за містом. У Харкові серія вибухів пролунала із 7:07.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці нічних та ранкових ракетних ударів по місту.".