Головні новини Харкова 8.01: у Харкові мінімум 4 “прильоти”, є поранена

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:02

У Харкові постраждала жінка, виникла пожежа – Терехов

“Цього ранку ворог бив по промислових обʼєктах міста. Є пожежа та на цей час одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

07:58

Обстріли Харківщини тривають, є загиблі та поранені — начальник ГУНП Тимошко

“Москолота зранку завдає масованих ударів по Україні. Вибухи лунають у Харкові та області. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги. Минулої доби рашисти теж постійно обстрілювали Харківщину. Є загиблі та поранені. Серед поранених – неповнолітній житель села Сенькове. Численні руйнування і пошкодження житлових будинків задокументували поліцейські”, – написав Тимошко.

07:41

Армія РФ завдала ударів по Харкову та Змієву – Синєгубов

“Окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється. На цю хвилину – без постраждалих. Інформація оновлюється. У м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини”, – написав Синєгубов у телеграмі.

07:11

У Харкові лунають вибухи. Терехов та Синєгубов підтвердили ракетну атаку

“Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На цей час у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи.

“Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти та закликаю всіх бути обережними”, – звернувся мер Харкова Ігор Терехов.

07:05

Ворог запустив ракети по Харківщині – Мельник

“Пуски ворожих ракет у напрямку Харківщини – не ігноруйте повітряну тривогу!” – написав о 07:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, які чують мешканці області.

06:49

Ранок в Україні почався масованою ракетною атакою, харків’ян закликають бути в укриттях

Повітряна тривога звучить у Харкові з 05:46. Російська авіація здійснює масовий пуск ракет з бортів стратегічної авіації та МіГ-31К. Ракети, зокрема, пролітають над територією Харківської області, попередили Повітряні сили ЗСУ.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області бути в укриттях.

Станом на 06:49 відомо про вибухи в Дніпрі.