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Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)

Події 09:43   08.01.2024
Оксана Горун
Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)

Про поранення двох співробітників поліції повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Поліціянти постраждали в Харкові – внаслідок вечірнього удару С-300 7 січня. Раніше обласна та міська влада повідомляла, що цей удар обійшовся без постраждалих.

“Ввечері 7 січня військові росії також завдали кількох ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції”, – поінформували в ГУНП у Харківській області.

За даними поліціянтів, внаслідок ранкового удару ракетами по Харкову постраждала 53-річна жінка. Вона в лікарні. Тип ракет ще встановлюють. Зафіксовано щонайменше чотири удари.

Наслідки обстрілів Харківщини 7-8 січня 2024 5

Також у Змієві поранення отримали 60-ти та 90-річний чоловіки. Лікарі надають їм допомогу. Під завалами знаходиться жінка.

Обстрілами минулої доби пошкоджено: геріатричний пансіонат у Вільчі, лікарню у Великому Бурлуку, цивільне підприємство у Вовчанську, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі.

Наслідки обстрілів Харківщини 7-8 січня 2024 6

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“Через обстріл села Сенькове Куп’янського району поранено 17-річного хлопця. Він госпіталізований. У селі Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, — доповнили у відділі комунікації ГУНП.

Наслідки обстрілів Харківщини 7-8 січня 2024 4

Наслідки обстрілів Харківщини 7-8 січня 2024 3

Наслідки обстрілів Харківщини 7-8 січня 2024 року

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про поранення двох співробітників поліції повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Поліціянти постраждали в Харкові – внаслідок вечірнього удару С-300 7 січня. Раніше обласна та міська влада повідомляла, що цей удар обійшовся без постраждалих".