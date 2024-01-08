Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)

Про поранення двох співробітників поліції повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Поліціянти постраждали в Харкові – внаслідок вечірнього удару С-300 7 січня. Раніше обласна та міська влада повідомляла, що цей удар обійшовся без постраждалих.

“Ввечері 7 січня військові росії також завдали кількох ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції”, – поінформували в ГУНП у Харківській області.

За даними поліціянтів, внаслідок ранкового удару ракетами по Харкову постраждала 53-річна жінка. Вона в лікарні. Тип ракет ще встановлюють. Зафіксовано щонайменше чотири удари.

Також у Змієві поранення отримали 60-ти та 90-річний чоловіки. Лікарі надають їм допомогу. Під завалами знаходиться жінка.

Обстрілами минулої доби пошкоджено: геріатричний пансіонат у Вільчі, лікарню у Великому Бурлуку, цивільне підприємство у Вовчанську, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі.

“Через обстріл села Сенькове Куп’янського району поранено 17-річного хлопця. Він госпіталізований. У селі Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, — доповнили у відділі комунікації ГУНП.