Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)
Про поранення двох співробітників поліції повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Поліціянти постраждали в Харкові – внаслідок вечірнього удару С-300 7 січня. Раніше обласна та міська влада повідомляла, що цей удар обійшовся без постраждалих.
“Ввечері 7 січня військові росії також завдали кількох ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції”, – поінформували в ГУНП у Харківській області.
За даними поліціянтів, внаслідок ранкового удару ракетами по Харкову постраждала 53-річна жінка. Вона в лікарні. Тип ракет ще встановлюють. Зафіксовано щонайменше чотири удари.
Також у Змієві поранення отримали 60-ти та 90-річний чоловіки. Лікарі надають їм допомогу. Під завалами знаходиться жінка.
Обстрілами минулої доби пошкоджено: геріатричний пансіонат у Вільчі, лікарню у Великому Бурлуку, цивільне підприємство у Вовчанську, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі.
Читайте також: Головні новини Харкова 8.01: у Харкові щонайменше 4 “прильоти”, є поранена
“Через обстріл села Сенькове Куп’янського району поранено 17-річного хлопця. Він госпіталізований. У селі Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, — доповнили у відділі комунікації ГУНП.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, поліція, поранені, ракетний удар, руйнування;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про поранення двох співробітників поліції повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Поліціянти постраждали в Харкові – внаслідок вечірнього удару С-300 7 січня. Раніше обласна та міська влада повідомляла, що цей удар обійшовся без постраждалих".