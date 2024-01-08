Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)

О ранении двух сотрудников полиции сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Полицейские пострадали в Харькове — в результате вечернего удара С-300 7 января. Ранее областные и городские власти сообщали, что этот удар обошелся без пострадавших.

«Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции», — проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

По данным полицейских, в результате утреннего удара ракетами по Харькову пострадала 53-летняя женщина. Она в больнице. Тип ракет еще устанавливают. Зафиксировано не менее четырех ударов.

Также в Змиеве ранения получили 60-ти и 90-летний мужчины. Врачи оказывают им помощь. Под завалами находится женщина.

Также обстрелами за прошедшие сутки повреждены: гериатрический пансионат в Вильче, больница в Великом Бурлуке, гражданское предприятие в Волчанске, частные дома, хозпостройки, гаражи и автомобили.

«Из-за обстрела села Сеньково Купянского района ранен 17-летний парень. Он госпитализирован. В селе Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом», — дополнили в отделе коммуникации ГУНП.