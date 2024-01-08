Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харьков
  •   -12°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)

Происшествия 09:43   08.01.2024
Оксана Горун
Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)

О ранении двух сотрудников полиции сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Полицейские пострадали в Харькове — в результате вечернего удара С-300 7 января. Ранее областные и городские власти сообщали, что этот удар обошелся без пострадавших.

«Вечером 7 января военные россии также нанесли несколько ударов по Харькову предварительно ракетами С-300. Ранения получили два сотрудника полиции», — проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

По данным полицейских, в результате утреннего удара ракетами по Харькову пострадала 53-летняя женщина. Она в больнице. Тип ракет еще устанавливают. Зафиксировано не менее четырех ударов.

Последствия обстрелов Харьковщины 7-8 января 2024 5

Также в Змиеве ранения получили 60-ти и 90-летний мужчины. Врачи оказывают им помощь. Под завалами находится женщина.

Также обстрелами за прошедшие сутки повреждены: гериатрический пансионат в Вильче, больница в Великом Бурлуке, гражданское предприятие в Волчанске, частные дома, хозпостройки, гаражи и автомобили.

Последствия обстрелов Харьковщины 7-8 января 2024 6

Читайте также: Главные новости Харькова 8.01: в Харькове минимум 4 «прилета», есть раненая

«Из-за обстрела села Сеньково Купянского района ранен 17-летний парень. Он госпитализирован. В селе Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом», — дополнили в отделе коммуникации ГУНП.

Последствия обстрелов Харьковщины 7-8 января 2024 4

Последствия обстрелов Харьковщины 7-8 января 2024 3

Последствия обстрелов Харьковщины 7-8 января 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец
Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец
08.01.2024, 09:20
Главные новости Харькова 8.01: в Харькове «прилеты», ранены полицейские
Главные новости Харькова 8.01: в Харькове «прилеты», ранены полицейские
08.01.2024, 09:52
Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар
Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар
08.01.2024, 08:07
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
07.01.2024, 23:09
Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)
Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)
08.01.2024, 09:43
Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов
Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов
08.01.2024, 07:52

Новости по теме:

16:23
В пожаре на Харьковщине погибли две женщины
08:12
Двое погибших в области и 28 пострадавших в Харькове из-за ударов РФ — полиция
16:26
Взрывы в Белгороде — результат работы ПВО РФ — СМИ со ссылкой на спецслужбы
13:58
Трое в крайне тяжелом состоянии — Синегубов о пострадавших от обстрела
13:24
Россияне убили в Харькове двух слесарей и начальника участка ремонта

Вы читали новость: «Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ранении двух сотрудников полиции сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Полицейские пострадали в Харькове — в результате вечернего удара С-300 7 января. Ранее областные и городские власти сообщали, что этот удар обошелся без пострадавших".