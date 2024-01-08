Главные новости Харькова 8.01: в Харькове минимум 4 «прилета», есть раненая
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
08:02
В Харькове пострадала женщина, есть пожар — Терехов
«Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и сейчас одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
07:58
Обстрелы Харьковщины продолжаются, есть погибшие и раненые — начальник ГУНП Тимошко
«Москолота утром наносит массированные удары по Украине. Взрывы раздаются в Харькове и области. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги. За прошедшие сутки рашисты тоже постоянно обстреливали Харьковщину. Есть погибшие и раненые. Среди раненых – несовершеннолетний житель села Сеньково. Многочисленные разрушения и повреждения жилых домов задокументировали полицейские», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
07:41
Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву — Синегубов
«Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека», — написал Синегубов в telegram.
07:11
В Харькове гремят взрывы. Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку
«Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
На данный момент в Харькове прогремело не менее четырех взрывов.
«Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными», — обратился мэр Харькова Игорь Терехов.
07:05
Враг запустил ракеты по Харьковщине — Мельник
«Пуски вражеских ракет в направлении Харьковщины – не игнорируйте воздушную тревогу!» — написал в 07:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Местные паблики сообщают о взрывах, которые слышат жители области.
06:49
Утро в Украине началось массированной ракетной атакой, харьковчан призывают быть в укрытиях
Воздушная тревога звучит в Харькове с 05:46. Российская авиация осуществляет массовый пуск ракет с бортов стратегической авиации и МиГ-31К. Ракеты, в том числе, пролетают над территорией Харьковской области, предупредили Воздушные силы ВСУ.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области быть в укрытиях.
По состоянию на 06:49 известно о взрывах в Днепре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, воздушная тревога, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ракети, утро, хроника;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".