Главные новости Харькова 8.01: в Харькове минимум 4 «прилета», есть раненая

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:02

В Харькове пострадала женщина, есть пожар — Терехов

«Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и сейчас одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

07:58

Обстрелы Харьковщины продолжаются, есть погибшие и раненые — начальник ГУНП Тимошко

«Москолота утром наносит массированные удары по Украине. Взрывы раздаются в Харькове и области. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги. За прошедшие сутки рашисты тоже постоянно обстреливали Харьковщину. Есть погибшие и раненые. Среди раненых – несовершеннолетний житель села Сеньково. Многочисленные разрушения и повреждения жилых домов задокументировали полицейские», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

07:41

Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву — Синегубов

«Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека», — написал Синегубов в telegram.

07:11

В Харькове гремят взрывы. Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку

«Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

На данный момент в Харькове прогремело не менее четырех взрывов.

«Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными», — обратился мэр Харькова Игорь Терехов.

07:05

Враг запустил ракеты по Харьковщине — Мельник

«Пуски вражеских ракет в направлении Харьковщины – не игнорируйте воздушную тревогу!» — написал в 07:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Местные паблики сообщают о взрывах, которые слышат жители области.

06:49

Утро в Украине началось массированной ракетной атакой, харьковчан призывают быть в укрытиях

Воздушная тревога звучит в Харькове с 05:46. Российская авиация осуществляет массовый пуск ракет с бортов стратегической авиации и МиГ-31К. Ракеты, в том числе, пролетают над территорией Харьковской области, предупредили Воздушные силы ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области быть в укрытиях.

По состоянию на 06:49 известно о взрывах в Днепре.