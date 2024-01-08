Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов

Силы обороны на Харьковщине отбили пять атак возле Синьковки Купянского района, где войска РФ безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного и Берестового.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Веселое, Бочковое и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое — на Купянском.