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Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов

Происшествия 19:39   08.01.2024
Елена Нагорная
Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов

Силы обороны на Харьковщине отбили пять атак возле Синьковки Купянского района, где войска РФ безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного и Берестового.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Веселое, Бочковое и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны на Харьковщине отбили пять атак возле Синьковки Купянского района, где войска РФ безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".