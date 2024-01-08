Генштаб: Враг пытался улучшить позиции на Харьковщине и нанес шесть авиаударов
Силы обороны на Харьковщине отбили пять атак возле Синьковки Купянского района, где войска РФ безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Противник нанес авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного и Берестового.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Веселое, Бочковое и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны на Харьковщине отбили пять атак возле Синьковки Купянского района, где войска РФ безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".