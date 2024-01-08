Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харків
  •   -11°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів

Події 19:39   08.01.2024
Олена Нагорна
ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів

Сили оборони на Харківщині відбили п’ять атак біля Синьківки Куп’янського району, де війська РФ безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник завдав авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного та Берестового.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Веселе, Бочкове та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Росіяни перекидають на Харківський напрямок війська – Машовець

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині
Синєгубов закликав бути в укриттях: повідомляють про вибухи на Харківщині
08.01.2024, 20:35
Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня
Морози – до 20 градусів: прогноз погоди в Харкові та області на 9 січня
08.01.2024, 20:04
ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів
ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів
08.01.2024, 19:39
Ракетний удар по Змієву: перші хвилини після прибуття на місце поліції (відео)
Ракетний удар по Змієву: перші хвилини після прибуття на місце поліції (відео)
08.01.2024, 19:12
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії
Майже 70 населених пунктів Харківщини без світла через бойові дії
08.01.2024, 18:30

Новини за темою:

22:35
Головні новини Харкова 7.01: у Харкові вибухи, росіяни атакують місто ракетами
20:09
2 атаки під Куп’янськом і авіаудар біля Берестового на Харківщині – Генштаб
07:58
8 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів росіян – Генштаб ЗСУ
18:53
3 атаки та авіаудари в районі 5 населених пунктів – Генштаб по Харківщині
19:38
Росіяни завдали авіаударів по 6 селах Харківської області – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони на Харківщині відбили п’ять атак біля Синьківки Куп’янського району, де війська РФ безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".