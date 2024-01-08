ГШ: Ворог намагався покращити позиції на Харківщині та завдав шість авіаударів

Сили оборони на Харківщині відбили п’ять атак біля Синьківки Куп’янського району, де війська РФ безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник завдав авіаударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного та Берестового.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Веселе, Бочкове та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.