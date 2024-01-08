Росіяни перекидають на Харківський напрямок війська – Машовець

Армія РФ переміщає війська на Харківський напрямок. А також доукомплектовують підрозділи під Куп’янськом, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Очевидно, противник таки “потягнув” на Харківський та Сумський напрямок частину своїх сил й засобів, на додаток до тих, що вже там розгорнуті… Мова поки йде виключно про роти – батальйони – батареї… не більше, – пише Машовець в огляді ситуації на фронті станом на ранок 8 січня. – Цей “двіж” розпочався ще 4-5-го січня… І цілком може бути елементом, так званої “оперативної гри”. Але, зробити якісь чіткі висновки, щодо змісту цього “хитрАВА плАну”, який, очевидно, реалізовує командування УВ “Запад”, можна буде лише через якийсь час… коли ці малозрозумілі манЬОври закінчаться… й більш-менш стане зрозумілим обсяг тих сил й засобів, які противник перемістить у склад УВ “Курск” та “Белгород”.

Паралельно ворог намагається зберегти свої наступальні можливості, доукомплектовуючи передові частини та підрозділи. А також продовжує атаки. Зокрема, спокою росіянам так само не дає Синьківка.

“Зокрема, протягом декількох крайніх діб противник продовжив виведення ряду підрозділів 1-го та 15-го мотострілецьких полків (мсп) 2-ї “таманской” мотострілецької дивізії (мсд) у базовий район (Заайдарівка – Новорозсош – Новопсков – Осинове) з метою їхнього доукомплектування. Одночасно, визначені штурмові підрозділи зі складу цих частин продовжують брати участь у наступальних діях північніше с. Синьківка та південніше с. Вільшана у смузі наступу 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника”, – відзначив Машовець.

За його даними, командування РФ планує до 16 січня завершити переміщення до 5000 військовослужбовців до базового району 2-ї мотострілецької дивізії, щоб поповнити її частини та підрозділи. В основному поповнення йдуть з полігонів та з навчально-тренувальних центрів, розташованих у Курській області.

“Також, противник продовжує підсилення своїх угрупувань військ (УВ) “Курск” та “Белгород” визначеними силами та засоби зі складу УВ “Запад”, розгорнутих на Куп’янському напрямку… В першу чергу, це стосується частин та з’єднань 11-го армійського корпусу (АК) які переміщуються у Бєлгородську та Курську області ри-фи. А саме – підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (її 11-го танкового полку та 79-го мсп), а також один батальйон та гаубична батарея 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) цього АК”, – зазначив аналітик.

На думку Машовця такі хаотичні дії РФ (перекидання і під Куп’янськ, і на Харківський напрямок) – “скидаються, м’яко кажучи, на якесь “ідіотство”.

“Поєднання цих двох заходів – переміщення до 5-и тисяч “тушок” з полігонів Курської області на північ окупованої Луганської обл., України “для поповнення” й ОДНОЧАСНЕ переміщення звідти ж у зворотному напрямку (в ту ж саму Курську область) частин та підрозділів 11-го АК… видається, навіть, з точки зору логіки та адекватності, не зовсім доцільним. Кого й в чому, хоче переконати російське командування таким “незамысловатым” способом, доводиться тільки здогадуватись”, – підсумував військовий оглядач.