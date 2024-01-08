Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец

Армия РФ перемещает войска на Харьковское направление. А также — доукомплектовывает подразделения под Купянском, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Очевидно, противник таки «потянул» на Харьковское и Сумское направления часть своих сил и средств, в дополнение к уже развернутым. Речь пока идет исключительно о ротах — батальонах — батареях, не больше, — пишет Машовец в обзоре ситуации на фронте по состоянию на утро 8 января. — Этот «движ» начался еще 4-5 января. И вполне может быть элементом так называемой «оперативной игры». Но сделать какие-то четкие выводы относительно содержания этого «хитрого плана», который, очевидно, реализует командование ГВ «Запад», можно будет лишь спустя какое-то время, когда эти малопонятные маневры закончатся и более или менее станет понятным объем сил и средств, которые противник переместит в состав ГВ «Курск» и «Белгород».

Параллельно враг пытается сохранить свои наступательные возможности, доукомплектовывая передовые части и подразделения. А также продолжает атаки. В частности, покоя россиянам все так же не дает Синьковка.

«В частности, в течение нескольких крайних суток противник продолжил выведение ряда подразделений 1-го и 15-го мотострелковых полков (мсп) 2-й «таманской» мотострелковой дивизии (мсд) в базовый район (Заайдаровка – Новороссошь – Новопсков – Осиново) с целью их доукомплектования. Одновременно, определенные штурмовые подразделения из состава этих частей продолжают принимать участие в наступательных действиях севернее с. Синьковка и южнее с. Ольшана в полосе наступления 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника», — пояснил Машовец.

По его данным, командование РФ планирует к 16 января завершить перемещение до 5000 военнослужащих в базовый район 2-й мотострелковой дивизии, чтобы пополнить ее части и подразделения. В основном пополнения идут с полигонов и из учебно-тренировочных центров, расположенных в Курской области.

«Также противник продолжает усиление своих группировок войск (ГВ) «Курск» и «Белгород» определенными силами и средствами из состава ГВ «Запад», развернутых на Купянском направлении. В первую очередь это касается частей и соединений 11-го армейского корпуса (АК), которые перемещаются в Белгородскую и Курскую области рф. А именно — подразделения 18-й мотострелковой дивизии (ее 11-го танкового полка и 79-го мсп), а также один батальон и гаубичная батарея 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) этого АК», — отметил аналитик.

По мнению Машовца такие хаотичные действия РФ (переброска и под Купянск, и на Харьковское направление) — «смахивает, мягко говоря, на некое «идиотство».

«Сочетание этих двух мер — перемещение до пяти тысяч «тушек» с полигонов Курской области на север оккупированной Луганской области, Украины «для пополнения» и одновременное перемещение оттуда же в обратном направлении (в ту же Курскую область) частей и подразделений 11-го АК кажется, даже, с точки зрения логики и адекватности, не совсем целесообразным. Кого и в чем хочет убедить российское командование таким «незамысловатым» способом, приходится только догадываться», — подытожил военный обозреватель.