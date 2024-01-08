єВідновлення: жители Харьковщины получили более 1 млрд грн на ремонт – ХОВА
В рамках программы «єВідновлення» 11857 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило 1,11 млрд гривен.
«Среди лидеров – Харьковский – 506,3 млн грн, Изюмский – 382,1 млн грн, Красноградский – 245,2 млн грн, Чугуевский – 121,2 млн грн районы», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов уточнил, что, в том числе 2945 харьковчан получили почти 195 миллионов гривен компенсации. Назначено еще 12 миллионов выплат для 159 горожан.
Он добавил, что еще для 732 жителей региона назначили выплат почти на 71 миллион.
«Комиссии зарегистрировали 3287 заявлений на компенсации за уничтоженное оккупантами имущество. Сформированы 466 сертификатов на выплату почти 692 млн грн», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, жилье, обстрели, ремонт, рф, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» 11857 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в целом поступило 1,11 млрд гривен.".