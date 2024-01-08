єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА
У межах програми «єВідновлення» 11857 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли 1,11 млрд гривень.
«Серед лідерів – Харківський – 506,3 млн грн, Ізюмський – 382,1 млн грн, Красноградський – 245,2 млн грн, Чугуївський – 121,2 млн грн райони», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов уточнив, що зокрема 2945 харків’ян отримали майже 195 мільйонів гривень компенсації. Призначено ще 12 мільйонів виплат для 159 містян.
Він додав, що ще для 732 жителів регіону призначили виплат на майже 71 мільйон.
«Комісії зареєстрували 3287 заяв на компенсації за знищене окупантами майно. Сформовано 466 сертифікатів на виплату майже 692 млн грн», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, жилье, обстрели, ремонт, рф, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» 11857 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли 1,11 млрд гривень.".