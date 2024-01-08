Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА

Суспільство 15:56   08.01.2024
Вікторія Яковенко
єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

У межах програми «єВідновлення» 11857 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли 1,11 млрд гривень.

«Серед лідерів – Харківський – 506,3 млн грн, Ізюмський – 382,1 млн грн, Красноградський – 245,2 млн грн, Чугуївський – 121,2 млн грн райони», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов уточнив, що зокрема 2945 харків’ян отримали майже 195 мільйонів гривень компенсації. Призначено ще 12 мільйонів виплат для 159 містян.

Він додав, що ще для 732 жителів регіону призначили виплат на майже 71 мільйон.

«Комісії зареєстрували 3287 заяв на компенсації за знищене окупантами майно. Сформовано 466 сертифікатів на виплату майже 692 млн грн», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Є загроза обвалу житлового будинку у Харкові після ударів – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 8.01: прильоти, жінка загинула, поранені поліцейські
Головні новини Харкова 8.01: прильоти, жінка загинула, поранені поліцейські
08.01.2024, 16:00
Як мешканці Харкова врятували з зони бойових дій 17 коней
Як мешканці Харкова врятували з зони бойових дій 17 коней
02.02.2023, 17:32
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
08.01.2024, 15:22
«33 прильоти було»: як виживає покинута кінна ферма на Харківщині (відео)
«33 прильоти було»: як виживає покинута кінна ферма на Харківщині (відео)
08.01.2024, 14:53
Конгрес США дійшов угоди, яка розблокує допомогу Україні
Конгрес США дійшов угоди, яка розблокує допомогу Україні
08.01.2024, 14:40

Новини за темою:

14:33
єВідновлення: скільки людей на Харківщині отримали компенсації
15:53
єВідновлення: скільки компенсацій отримали жителі Харківщини – Синєгубов
09:48
Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА
14:36
Синєгубов повідомив, скільки грошей отримали жителі Харківщини на ремонт житла
11:38
Харківщина лідирує за заявками на сертифікати “єВідновлення”: як отримати

Ви читали новину: «єВідновлення: жителі Харківщини отримали понад 1 млрд грн на ремонт – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» 11857 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли 1,11 млрд гривень.".