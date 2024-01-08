Є загроза обвалу житлового будинку у Харкові після ударів – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив, що будинок у Харкові, який найбільше постраждав від російського ракетного удару, залишається без опалення – його обстежуватимуть, оскільки будівля може завалитися.
“У нас ще один житловий будинок знаходиться без теплопостачання в місті Харкові. Але там, в принципі, ми наразі будемо проводити експертне дослідження щодо збереження, скажімо так, конструктиву. Тому що є загроза обвалу самого будинку”, – сказав Синєгубов.
За його словами, у Харкові та інших населених пунктах одразу після обстрілів проводять оперативні першочергові роботи в пошкоджених будівлях.
“Ми маємо сконцентрувати всі зусилля, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, волонтерами для того, щоб оперативно, якомога швидше, ліквідовувати наслідки ударів уже сьогодні. Це і зашити вікна. Це не скло, звичайно, не вікна пластикові, пакети. Це OSB, профнастил тощо. Провести оперативний ремонт, відповідно, даху, під’єднати теплопостачання І далі вже, звичайно, будемо планувати плановий ремонт. Або люди, звичайно, поряд із цим можуть звертатися до програми “єВідновлення”, – пояснив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: відновлення, дім, новини Харкова, обрушение, ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив, що будинок у Харкові, який найбільше постраждав від російського ракетного удару, залишається без опалення – його обстежуватимуть, оскільки будівля може завалитися".