Є загроза обвалу житлового будинку у Харкові після ударів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив, що будинок у Харкові, який найбільше постраждав від російського ракетного удару, залишається без опалення – його обстежуватимуть, оскільки будівля може завалитися.

“У нас ще один житловий будинок знаходиться без теплопостачання в місті Харкові. Але там, в принципі, ми наразі будемо проводити експертне дослідження щодо збереження, скажімо так, конструктиву. Тому що є загроза обвалу самого будинку”, – сказав Синєгубов.

За його словами, у Харкові та інших населених пунктах одразу після обстрілів проводять оперативні першочергові роботи в пошкоджених будівлях.

“Ми маємо сконцентрувати всі зусилля, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, волонтерами для того, щоб оперативно, якомога швидше, ліквідовувати наслідки ударів уже сьогодні. Це і зашити вікна. Це не скло, звичайно, не вікна пластикові, пакети. Це OSB, профнастил тощо. Провести оперативний ремонт, відповідно, даху, під’єднати теплопостачання І далі вже, звичайно, будемо планувати плановий ремонт. Або люди, звичайно, поряд із цим можуть звертатися до програми “єВідновлення”, – пояснив Синєгубов.