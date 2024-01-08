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Руйнування досить серйозні – Синєгубов про ранковий удар по Харківщині

Події 10:03   08.01.2024
Оксана Горун
Руйнування досить серйозні – Синєгубов про ранковий удар по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що під завалами у Змієві на Харківщині залишається жінка.

Там руйнування досить серйозні. Наші підрозділи, відповідно, ДСНС працюють ще на місці. Жодної інформації щодо жінки, яка ще залишається під завалами, немає. Дійсно було деблоковано двох чоловіків. Вони в середньому стані важкості. Їх було госпіталізовано. По Змієву о сьомій годині ранку було завдано двох ракетних ударів попередньо типами С-300. Це приватний житловий сектор. Там немає ані підприємства, ані тим більше військової інфраструктури тощо“, – сказав Синєгубов.

Раніше рятувальники ДСНС опублікували відео порятунку чоловіків із-під завалів будинку у Змієві.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що під завалами у Змієві на Харківщині залишається жінка".