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Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине

Происшествия 10:03   08.01.2024
Оксана Горун
Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что под завалами в Змиеве на Харьковщине остается женщина.

«Там разрушения достаточно серьезные. Наши подразделения, соответственно, ГСЧС работают еще на месте. Никакой информации о женщине, которая еще остается под завалами, нет. Действительно были деблокированы двое мужчин. Они в среднем состоянии тяжести. Они были госпитализированы. По Змиеву в семь часов утра было нанесено два ракетных удара предварительно типами С-300. Это частный жилой сектор. Там нет ни предприятия, ни тем более военной инфраструктуры», — сказал Синегубов.

Ранее спасатели ГСЧС опубликовали видео спасения мужчин из-под завалов дома в Змиеве.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что под завалами в Змиеве на Харьковщине остается женщина".