Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что под завалами в Змиеве на Харьковщине остается женщина.

«Там разрушения достаточно серьезные. Наши подразделения, соответственно, ГСЧС работают еще на месте. Никакой информации о женщине, которая еще остается под завалами, нет. Действительно были деблокированы двое мужчин. Они в среднем состоянии тяжести. Они были госпитализированы. По Змиеву в семь часов утра было нанесено два ракетных удара предварительно типами С-300. Это частный жилой сектор. Там нет ни предприятия, ни тем более военной инфраструктуры», — сказал Синегубов.

Ранее спасатели ГСЧС опубликовали видео спасения мужчин из-под завалов дома в Змиеве.