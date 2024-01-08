Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине
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Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что под завалами в Змиеве на Харьковщине остается женщина.
«Там разрушения достаточно серьезные. Наши подразделения, соответственно, ГСЧС работают еще на месте. Никакой информации о женщине, которая еще остается под завалами, нет. Действительно были деблокированы двое мужчин. Они в среднем состоянии тяжести. Они были госпитализированы. По Змиеву в семь часов утра было нанесено два ракетных удара предварительно типами С-300. Это частный жилой сектор. Там нет ни предприятия, ни тем более военной инфраструктуры», — сказал Синегубов.
Ранее спасатели ГСЧС опубликовали видео спасения мужчин из-под завалов дома в Змиеве.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, завалы, Змиев, новости Харькова, разрушения, ракетний удар, руйнування, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что под завалами в Змиеве на Харьковщине остается женщина".