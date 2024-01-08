Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что дом в Харькове, наиболее пострадавший от российского ракетного удара, остается без отопления — его будут обследовать, так как здание может обрушиться.

«У нас еще один жилой дом находится без теплоснабжения в Харькове. Но там, в принципе, мы будем проводить экспертное исследование по сохранению, скажем так, конструктива. Потому что есть угроза обрушения самого дома», — сказал Синегубов.

По его словам, в Харькове и других населенных пунктах сразу после обстрелов проводят оперативные первоочередные работы в поврежденных зданиях.

«Мы должны сконцентрировать все усилия, в том числе с нашими международными партнерами, волонтерами для того, чтобы оперативно, как можно скорее, ликвидировать последствия ударов уже сегодня. Это и зашить окна. Это не стекло, конечно, не пластиковые окна, пакеты. Это OSB, профнастил и т.д. Провести оперативный ремонт, соответственно, крыши, подключить теплоснабжение. И дальше уже, конечно, будем планировать плановый ремонт. Или люди, конечно, наряду с этим могут обращаться в программу «єВідновлення», — пояснил начальник ХОВА.