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На дорогах Харьковщины возможны осложнения движения – Синегубов

Общество 13:02   08.01.2024
Виктория Яковенко
На дорогах Харьковщины возможны осложнения движения – Синегубов Фото: Олег Синегубов

На Харьковщине на государственных и местных дорогах работают 110 единиц техники. Сейчас проезд обеспечен.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он предупредил, что из-за резкого снижения температуры и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения.

«На автодороги государственного значения вышли более 60 единиц спецтехники. Еще 47 единиц техники работают на местных дорогах. Обработка песчано-солевой смесью, в том числе автобусных маршрутов и маршрутов для эвакуации и доставки гуманитарной помощи», — отметил Синегубов.

Об осложнениях в движении на дорогах нужно сообщать по телефонам: +38 057 336-77-00, 336-79-33.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине на государственных и местных дорогах работают 110 единиц техники. Сейчас проезд обеспечен.".