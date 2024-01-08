На дорогах Харьковщины возможны осложнения движения – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
На Харьковщине на государственных и местных дорогах работают 110 единиц техники. Сейчас проезд обеспечен.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он предупредил, что из-за резкого снижения температуры и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения.
«На автодороги государственного значения вышли более 60 единиц спецтехники. Еще 47 единиц техники работают на местных дорогах. Обработка песчано-солевой смесью, в том числе автобусных маршрутов и маршрутов для эвакуации и доставки гуманитарной помощи», — отметил Синегубов.
Об осложнениях в движении на дорогах нужно сообщать по телефонам: +38 057 336-77-00, 336-79-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, морозы, синєгубов, техника, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине на государственных и местных дорогах работают 110 единиц техники. Сейчас проезд обеспечен.".