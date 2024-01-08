На дорогах Харьковщины возможны осложнения движения – Синегубов

На Харьковщине на государственных и местных дорогах работают 110 единиц техники. Сейчас проезд обеспечен.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Однако он предупредил, что из-за резкого снижения температуры и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения.

«На автодороги государственного значения вышли более 60 единиц спецтехники. Еще 47 единиц техники работают на местных дорогах. Обработка песчано-солевой смесью, в том числе автобусных маршрутов и маршрутов для эвакуации и доставки гуманитарной помощи», — отметил Синегубов.

Об осложнениях в движении на дорогах нужно сообщать по телефонам: +38 057 336-77-00, 336-79-33.