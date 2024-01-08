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На дорогах Харківщини можливі ускладнення руху – Синєгубов

Суспільство 13:02   08.01.2024
Вікторія Яковенко
На дорогах Харківщини можливі ускладнення руху – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

На Харківщині на державних і місцевих дорогах працюють 110 одиниць техніки. Наразі проїзд забезпечений.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Однак, він попередив, що через різке зниження температури та пориви вітру на дорогах можливі ускладнення руху.

«На автошляхи державного значення вийшли понад 60 одиниць спецтехніки. Ще 47 одиниць техніки працює на місцевих дорогах. Виконується обробка піщано-сольовою сумішшю, в тому числі автобусних маршрутів та маршрутів для евакуації та доставки гуманітарної допомоги», – зазначив Синєгубов.

Про ускладнення у русі на дорогах потрібно повідомляти за телефонами:  +38 057 336-77-00, 336-79-33.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині на державних і місцевих дорогах працюють 110 одиниць техніки. Наразі проїзд забезпечений.".