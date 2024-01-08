Удары РФ и морозы: грозит ли Харьковщине отключение света – Минэнерго
Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов.
«На проводах электросетей и трансформаторах – гололедица. Экстремальные морозы и большие снежные нашествия повлекли за собой повреждение энергооборудования. И большие перепады электроэнергии из-за того, что люди начинают отапливать дома электроприборами», — сказал в эфире нацмарафона заместитель Министра энергетики Украины Ярослав Демченков.
Он также сообщил, угрожает ли городам Украины принудительные отключения света.
«В случае безусловно, если будет большое потребление из-за обогрева населения, мы задействуем дополнительную аварийную помощь и будем включать дополнительные объекты генерации, чтобы дефицита электрической энергии не было. Мы не предусматриваем принудительные отключения населения и предприятий», — подчеркнул Демченко.
По его словам, из-за погодных условий и атак РФ сложная ситуация сейчас в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях и в городе Кривой Рог.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минєнерго, отключение, погода, рф, світло, свет, удари, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов.".