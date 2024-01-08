Удары РФ и морозы: грозит ли Харьковщине отключение света – Минэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов.

«На проводах электросетей и трансформаторах – гололедица. Экстремальные морозы и большие снежные нашествия повлекли за собой повреждение энергооборудования. И большие перепады электроэнергии из-за того, что люди начинают отапливать дома электроприборами», — сказал в эфире нацмарафона заместитель Министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Он также сообщил, угрожает ли городам Украины принудительные отключения света.

«В случае безусловно, если будет большое потребление из-за обогрева населения, мы задействуем дополнительную аварийную помощь и будем включать дополнительные объекты генерации, чтобы дефицита электрической энергии не было. Мы не предусматриваем принудительные отключения населения и предприятий», — подчеркнул Демченко.

По его словам, из-за погодных условий и атак РФ сложная ситуация сейчас в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях и в городе Кривой Рог.