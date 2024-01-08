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Терехов про удар по Харькову: повреждено здание Малой Южной железной дороги

Общество 11:34   08.01.2024
Виктория Яковенко
Терехов про удар по Харькову: повреждено здание Малой Южной железной дороги Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности ночных и утренних ракетных ударов по городу.

«Ночью был взрыв, и этот взрыв произошел возле частного сектора, рядом с административным зданием, к счастью, никто не пострадал. Но сегодня было четыре взрыва по городу. Разрушено здание профессионально-технического училища. Кроме этого, повреждено здание Малой Южной железной дороги. И, к сожалению, у нас сегодня утром два человека пострадали от обстрела», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он подчеркнул, что сейчас в планах города – восстановить жилые дома харьковчан, пострадавших в результате «прилетов». В частности, уже закрыты практически все выбитые окна.

«Мы работаем над тем, чтобы вставлять окна в жилые дома. Что касается здания Малой железной дороги, то это случилось только утром, и будем искать вместе с железной дорогой возможности восстановления этого символа Харькова. Что касается жилых домов, главная задача – чтобы все жилые дома были с отоплением, водоснабжением, электроснабжением. Город работает и так оно и будет», — заявил мэр.

Напомним, тревога звучала в Харькове с 05:46. Около 07:00 жителей региона предупредили о пусках вражеских ракет. Первые взрывы прогремели за городом. В Харькове серия взрывов прозвучала с 07:07.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности ночных и утренних ракетных ударов по городу.".