В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы

Харьковская областная прокуратура сообщила о гибели женщины от утреннего удара по Змиеву и повреждении очередного учебного заведения в Харькове. Тип ракет еще устанавливают.

По данным прокуроров, враг утром также атаковал Змиев. Попадания — в частном секторе. Из-под завалов спасли 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину (ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял о двух спасенных мужчинах 60-ти и 90 лет).

По предварительным данным, одна женщина оставалась под завалами. Позже прокуратура сообщила о ее гибели.

«В Киевском районе Харькова вражеская ракета попала на территорию учебного заведения, задокументировано повреждение зданий. В настоящее время точный тип ракет устанавливается. Информация будет дополнена», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.