Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы

Происшествия 10:31   08.01.2024
Оксана Горун
В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы

Харьковская областная прокуратура сообщила о гибели женщины от утреннего удара по Змиеву и повреждении очередного учебного заведения в Харькове. Тип ракет еще устанавливают.

По данным прокуроров, враг утром также атаковал Змиев. Попадания — в частном секторе. Из-под завалов спасли 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину (ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял о двух спасенных мужчинах 60-ти и 90 лет).

По предварительным данным, одна женщина оставалась под завалами. Позже прокуратура сообщила о ее гибели.

«В Киевском районе Харькова вражеская ракета попала на территорию учебного заведения, задокументировано повреждение зданий. В настоящее время точный тип ракет устанавливается. Информация будет дополнена», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 8.01: прилеты, погибшая в Змиеве, раненые полицейские
Главные новости Харькова 8.01: прилеты, погибшая в Змиеве, раненые полицейские
08.01.2024, 11:06
В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы
В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы
08.01.2024, 10:31
Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов
Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов
08.01.2024, 10:18
Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине
Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине
08.01.2024, 10:03
Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец
Россияне перебрасывают на Харьковское направление войска — Машовец
08.01.2024, 09:20
На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге
На Харьковщине «скорая» с пациентом застряла на скользкой дороге
08.01.2024, 11:13

Новости по теме:

10:59
На Харьковщине повреждены или разрушены 47 тысяч объектов — ХОВА
10:31
В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы
10:18
Есть угроза обрушения жилого дома в Харькове после ударов — Синегубов
10:03
Разрушения достаточно серьезные — Синегубов об утреннем ударе по Харьковщине
09:43
Два полицейских ранены в Харькове из-за ракетного удара — ГУНП (фото)

Вы читали новость: «В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о повреждении очередного учебного заведения в Харькове утренним ударом. Тип ракет еще устанавливают".