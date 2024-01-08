В Змиеве погибла женщина, в Харькове ракета ударила по территории школы
Харьковская областная прокуратура сообщила о гибели женщины от утреннего удара по Змиеву и повреждении очередного учебного заведения в Харькове. Тип ракет еще устанавливают.
По данным прокуроров, враг утром также атаковал Змиев. Попадания — в частном секторе. Из-под завалов спасли 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину (ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял о двух спасенных мужчинах 60-ти и 90 лет).
По предварительным данным, одна женщина оставалась под завалами. Позже прокуратура сообщила о ее гибели.
«В Киевском районе Харькова вражеская ракета попала на территорию учебного заведения, задокументировано повреждение зданий. В настоящее время точный тип ракет устанавливается. Информация будет дополнена», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила о повреждении очередного учебного заведения в Харькове утренним ударом. Тип ракет еще устанавливают".