Раненая в Харькове, в Змиеве женщина под завалами, двоих достали — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних ракетных ударов в Харькове и Змиеве. А также — обстрелах за сутки.
«Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее четырех ракетных ударов, тип – устанавливается. Повреждены предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали», — сообщил начальник ХОВА.
Также по Харькову били ракетами в 22:18 7 января. Это были С-300. Обошлось без пострадавших.
«Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами», — отметил Синегубов.
В целом за сутки под обстрелами было более 15 населенных пунктов Харьковщины.
«В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом», — сообщил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, завалы, Змиев, новости Харькова, поранені, ракетные удары, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних ракетных ударов в Харькове и Змиеве. А также — обстрелах за сутки".