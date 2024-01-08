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Раненая в Харькове, в Змиеве женщина под завалами, двоих достали — Синегубов

Происшествия 08:48   08.01.2024
Оксана Горун
Раненая в Харькове, в Змиеве женщина под завалами, двоих достали — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних ракетных ударов в Харькове и Змиеве. А также — обстрелах за сутки.

«Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее четырех ракетных ударов, тип – устанавливается. Повреждены предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали», — сообщил начальник ХОВА.

Также по Харькову били ракетами в 22:18 7 января. Это были С-300. Обошлось без пострадавших.

«Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами», — отметил Синегубов.

В целом за сутки под обстрелами было более 15 населенных пунктов Харьковщины.

«В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом», — сообщил начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних ракетных ударов в Харькове и Змиеве. А также — обстрелах за сутки".