Раненая в Харькове, в Змиеве женщина под завалами, двоих достали — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних ракетных ударов в Харькове и Змиеве. А также — обстрелах за сутки.

«Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову не менее четырех ракетных ударов, тип – устанавливается. Повреждены предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали», — сообщил начальник ХОВА.

Также по Харькову били ракетами в 22:18 7 января. Это были С-300. Обошлось без пострадавших.

«Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завалов извлекли 90- и 60-летних мужчин. Еще одна женщина остается под завалами», — отметил Синегубов.

В целом за сутки под обстрелами было более 15 населенных пунктов Харьковщины.

«В 14:34 в результате обстрела с. Нечволодовка Купянского района погиб 50-летний мужчина. Поврежден частный дом», — сообщил начальник ХОВА.