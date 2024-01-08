Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харків
  •   -12°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов

Події 08:48   08.01.2024
Оксана Горун
Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових ракетних ударів у Харкові та Змієві. А також – обстріли за добу.

“Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували”, — повідомив начальник ХОВА.

Також по Харкову били ракетами о 22:18 7 січня. То були С-300. Обійшлося без постраждалих.

“Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами”, – зазначив Синєгубов.

Загалом за добу під обстрілами було понад 15 населених пунктів Харківщини.

“О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, – повідомив начальник ХОВА.

Читайте також: Обстріли Харківщини продовжуються, є поранені – начальник ГУНП Тимошко

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 8.01: у Харкові мінімум 4 “прильоти”, є поранена
Головні новини Харкова 8.01: у Харкові мінімум 4 “прильоти”, є поранена
08.01.2024, 09:52
Росіяни перекидають на Харківський напрямок війська – Машовець
Росіяни перекидають на Харківський напрямок війська – Машовець
08.01.2024, 09:20
Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)
Двоє поліціянтів поранено в Харкові через ракетний удар – ГУНП (фото)
08.01.2024, 09:43
Помер у лікарні ще один поранений у Харкові 2 січня
Помер у лікарні ще один поранений у Харкові 2 січня
08.01.2024, 09:04
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ з 15 січня – оцінка Машовця
06.01.2024, 09:26
Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов
Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов
08.01.2024, 08:48

Новини за темою:

08:42
З-під завалів дому дістали жінку – Синєгубов про обстріли Харківщини (фото)
12:24
Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС
21:44
Атака дронів на Харків. ДСНС показала, як розбирають завали коледжу (фото)
08:28
Сусіди витягли з-під завалів: у селі на Харківщині поранено жінку
08:29
На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники

Ви читали новину: «Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових ракетних ударів у Харкові та Змієві. А також – обстріли за добу".