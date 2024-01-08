Поранена у Харкові, у Змієві жінка під завалами, двох дістали – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових ракетних ударів у Харкові та Змієві. А також – обстріли за добу.
“Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари, тип – встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували”, — повідомив начальник ХОВА.
Також по Харкову били ракетами о 22:18 7 січня. То були С-300. Обійшлося без постраждалих.
“Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами”, – зазначив Синєгубов.
Загалом за добу під обстрілами було понад 15 населених пунктів Харківщини.
“О 14:34 внаслідок обстрілу с. Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкових ракетних ударів у Харкові та Змієві. А також – обстріли за добу".