Обстріли Харківщини тривають, є поранені – начальник ГУНП Тимошко

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про ракетну атаку на Харків та область, а також наслідки ударів протягом доби.

“Москолота зранку завдає масованих ударів по Україні. Вибухи лунають у Харкові та області. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Він повідомив, що минулої доби росіяни також постійно обстрілювали Харківщину. Є загиблі та поранені.

“Серед поранених – неповнолітній житель села Сенькове. Численні руйнування і пошкодження житлових будинків задокументували поліцейські. В селищі Великий Бурлук пошкоджено лікарню, господарчі будівлі складські приміщення приватних підприємств, будинок культури. У Вовчанську знищені господарчі будівлі, пошкоджено дах цивільного підприємства, зазнали руйнувань і пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі будівлі, автомобілі. В одному з будинків внаслідок вибуху сталася пожежа, горів гараж, автомобіль”, – перерахував Тимошко.

Він зазначив, що лише за добу поліція оглянула 12 місць “прильотів”.

“Обстріли Харківщини продовжуються! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях до відбою”, – закликав Тимошко.