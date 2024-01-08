Обстріли Харківщини тривають, є поранені – начальник ГУНП Тимошко
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про ракетну атаку на Харків та область, а також наслідки ударів протягом доби.
“Москолота зранку завдає масованих ударів по Україні. Вибухи лунають у Харкові та області. Не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Він повідомив, що минулої доби росіяни також постійно обстрілювали Харківщину. Є загиблі та поранені.
“Серед поранених – неповнолітній житель села Сенькове. Численні руйнування і пошкодження житлових будинків задокументували поліцейські. В селищі Великий Бурлук пошкоджено лікарню, господарчі будівлі складські приміщення приватних підприємств, будинок культури. У Вовчанську знищені господарчі будівлі, пошкоджено дах цивільного підприємства, зазнали руйнувань і пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі будівлі, автомобілі. В одному з будинків внаслідок вибуху сталася пожежа, горів гараж, автомобіль”, – перерахував Тимошко.
Він зазначив, що лише за добу поліція оглянула 12 місць “прильотів”.
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“Обстріли Харківщини продовжуються! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях до відбою”, – закликав Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про ракетну атаку на Харків та область, а також наслідки ударів протягом доби".