Обстрелы Харьковщины продолжаются, есть раненые — начальник ГУНП Тимошко

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о ракетной атаке на Харьков и область, а также последствиях ударов в течение суток.

«Москолота утром наносит массированные удары по Украине. Взрывы раздаются в Харькове и области. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги», — написал Тимошко в facebook.

Он сообщил, что за прошедшие сутки россияне также постоянно обстреливали Харьковщину. Есть погибшие и раненые.

«Среди раненых – несовершеннолетний житель села Сеньково. Многочисленные разрушения и повреждения жилых домов задокументировали полицейские. В поселке Великий Бурлук повреждена больница, хозяйственные постройки складские помещения частных предприятий, дом культуры. В Волчанске уничтожены хозяйственные здания, повреждена крыша гражданского предприятия, разрушены и повреждены частные домовладения, хозяйственные здания, автомобили. В одном из домов в результате взрыва произошел пожар, горел гараж, автомобиль», — перечислил Тимошко.

Он отметил, что только за сутки полиция осмотрела 12 мест «прилетов».

«Обстрелы Харьковщины продолжаются! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях до отбоя», — призвал Тимошко.