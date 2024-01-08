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Обстрелы Харьковщины продолжаются, есть раненые — начальник ГУНП Тимошко

Происшествия 07:45   08.01.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины продолжаются, есть раненые — начальник ГУНП Тимошко

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о ракетной атаке на Харьков и область,  а также последствиях ударов в течение суток.

«Москолота утром наносит массированные удары по Украине. Взрывы раздаются в Харькове и области. Не оставляйте укрытие до отбоя воздушной тревоги», — написал Тимошко в facebook.

Он сообщил, что за прошедшие сутки россияне также постоянно обстреливали Харьковщину. Есть погибшие и раненые.

«Среди раненых – несовершеннолетний житель села Сеньково. Многочисленные разрушения и повреждения жилых домов задокументировали полицейские. В поселке Великий Бурлук повреждена больница, хозяйственные постройки складские помещения частных предприятий, дом культуры. В Волчанске уничтожены хозяйственные здания, повреждена крыша гражданского предприятия, разрушены и повреждены частные домовладения, хозяйственные здания, автомобили. В одном из домов в результате взрыва произошел пожар, горел гараж, автомобиль», — перечислил Тимошко.

Он отметил, что только за сутки полиция осмотрела 12 мест «прилетов».

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«Обстрелы Харьковщины продолжаются! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях до отбоя», — призвал Тимошко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о ракетной атаке на Харьков и область,  а также последствиях ударов в течение суток".