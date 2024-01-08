У Змієві загинула жінка, у Харкові ракета вдарила по території НЗ

Харківська обласна прокуратура повідомила про загибель жінки від ранкового удару по Змієву та пошкодження чергового навчального закладу у Харкові. Тип ракет ще встановлюють.

За даними прокурорів, ворог уранці також атакував Зміїв. Влучення – у приватному секторі. З-під завалів врятували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку (раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявляв про двох врятованих чоловіків 60-ти та 90 років).

За попередніми даними одна жінка залишалася під завалами. Згодом прокуратура повідомила, що вона загинула.

“У Київському районі Харкова ворожа ракета потрапила на територію навчального закладу, задокументовано пошкодження будівель. Наразі точний тип ракет встановлюється. Інформація буде доповнена”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.