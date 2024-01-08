Две пятиэтажки горели в одно время в Харькове: спасли четырех жильцов (фото)

Днем 8 января чрезвычайники тушили пожары в двух пятиэтажках — на проспекте Героев Харькова и на улице Инициативной. Из этих домов пожарные спасли четырех жильцов, среди которых двое детей.

Сообщение о пожаре на проспекте Героев Харькова поступило в 15:34, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В квартире на четвертом этаже горели вещи на площади 20 двадцати квадратных метров. Хозяйку спасатели вывели на свежий воздух. Учитывая задымление всей лестничной клетки, из опасной зоны эвакуировали еще трех жителей. Этот пожар потушили в 17:00.

В 16:01 на улице Инициативной также горела квартира на четвертом этаже — огонь охватил вещи на площади 10 квадратных метров. Людей в помещении не было, однако в соседней квартире, в которую проник дым, находилась 65-летняя женщина и двое детей — девочка и мальчик. Их вынесли наружу. Ликвидировали пожар в 17:32.

Причины возгораний выясняются.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области